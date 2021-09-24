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برلماني: إقامة معرض "أهلا مدارس" بكافة المحافظات يخفف العبء عن المواطنين

01:05 ص الجمعة 24 سبتمبر 2021
برلماني: إقامة معرض "أهلا مدارس" بكافة المحافظات يخفف العبء عن المواطنين

محمد صلاح أبو هميلة عضو مجلس النواب

​كتب- نشأت علي:

أشاد اللواء محمد صلاح أبو هميلة، عضو مجلس النواب، بإقامة الحكومة متمثلة في وزارة التموين بالتعاون مع جهاز حماية المستهلك والاتحاد العام للغرف التجارية، معارض "أهلا مدارس" في كافة محافظات الجمهورية، مؤكدًا أنها تخفف العبء على المواطنين في توفير احتياجات أبنائهم.

وقال البرلماني في بيان، إن الحكومة حرصت على أن يتوافر بمعرض "أهلا مدارس"، كافة الأدوات المدرسية من كشاكيل واقلام وحقائب مدرسية وزي مدرسي وأحذية وغيرها من احتياجات الطلاب بأسعار الجملة بخصم يصل من 20 إلى 50 % في بعض المنتجات، بالإضافة إلى المطهرات والكمامات والأغذية المدرسية من معلبات وغيرها.

وأوضح أبو هميلة، أن هذه المعارض لها أهميتين أولها توفير احتياجات المدارس للمواطنين بأسعار تقارب الجملة للتخفيف عن كاهلهم وتخفيف العبء عنهم كنوع من الدعم الحكومي، إضافة إلى أن هذه المعارض أيضا تعتبر تسويقا جيدا للمنتجات المحلية وترويجا لها لبيع منتجات المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، إضافة إلى جودة المنتجات التي تباع في المعرض لوجود إشراف عليها من قبل التموين وحماية المستهلك.

ولفت أبو هميلة، أنه يتمنى لو تتوافر في كل محافظة أكثر من معرض "أهلا مدارس"، بحيث يكون معرض في شمال المحافظة وآخر في جنوبها خاصة المحافظات الكبيرة حتى يستفيد منها الكثير من المواطنين وبالأخص مواطني الطبقات المتوسطة والفقيرة.

مجلس النواب معرض أهلا مدارس وزارة التموين محافظات الجمهورية الحكومة

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