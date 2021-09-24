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الأرصاد: أمطار شمال الدلتا تمتد إلى القاهرة فجر الجمعة

12:01 ص الجمعة 24 سبتمبر 2021
الأرصاد: أمطار شمال الدلتا تمتد إلى القاهرة فجر الجمعة

سقوط أمطار غزيرة على بورسعيد

(مصراوي):

قالت هيئة الأرصاد الجوية، إن آخر صور للأقمار الصناعية، أشارت إلى وجود السحب المنخفضة الممطرة على مناطق متفرقة من السواحل الشمالية وشمال الدلتا.

وأضافت الهيئة في بيان لها، عبر حسابها الرسمي في موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" أنه من المتوقع سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية والوجه البحري والدلتا وشمال سيناء، وتزداد فرصة سقوط الأمطار مع تقدم الوقت.

وتابعت الهيئة، أنه يوجد فرصة لسقوط أمطار خفيفة على شرق القاهرة فجر الجمعة.

وشهدت مساء اليوم الخميس، محافظات البحيرة وكفرالشيخ ودمياط وبورسعيد، أمطارًا غزيرة.

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