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انطلاق الملتقى الأول لأعضاء الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب استعدادا لدور الانعقاد الثاني للمجلس

11:19 م الخميس 23 سبتمبر 2021
انطلاق الملتقى الأول لأعضاء الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب استعدادا لدور الانعقاد الثاني للمجلس

مجلس الشيوخ

(أ ش أ):

انطلق الملتقى الأول لأعضاء مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، حيث تعقد ورش عمل مكثفة لمدة ثلاثة أيام؛ استعداداً لدور الانعقاد الثاني من الفصل التشريعي الأول لمجلس الشيوخ.

وذكرت التنسيقية، في بيان اليوم الخميس، أن الملتقى يهدف إلى تقييم الأداء العام لأعضاء التنسيقية بالمجلس خلال دور الانعقاد الأول، ومناقشة ما تم إرجائه من قوانين ودراسات، بالإضافة لمناقشة خطة العمل المقترحة خلال دور الانعقاد الثاني.

وأوضحت أن أعضاء مجلس الشيوخ عن التنسيقية يستهدفون إجراء العديد من الحوارات المجتمعية حول القوانين والتشريعات المزمع سنها خلال الفترة القادمة، وسيُختتم الملتقى بزيارة رسمية لأعضاء مجلس الشيوخ عن التنسيقية لجامعة الجلالة لتفقدها والاطلاع على هذا الصرح التعليمي المتميز.

يذكر أن مثل تلك اللقاءات تعمل على توطيد أواصر الثقة بين الأعضاء والتي ظهرت في التناغم بينهم مع التنوع الأيدولوجي الذي يميز كيان التنسيقية تحت مظلة الصالح الوطني.

هذا المحتوى من

مجلس الشيوخ تنسيقية شباب الأحزاب ورش عمل

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