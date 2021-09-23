رسالة جديدة من وزارة الصحة للعاملين في التربية والتعليم بشأن لقاح كورونا

كتب- يوسف عفيفي:

وجهت وزارة الصحة والسكان، رسالة جديدة إلى جميع العاملين بوزارة التربية والتعليم، بشأن التطعيمات الجارية ضد فيروس كورونا.

وأضافت الوزارة في رسالتها عبر صفحتها الرسمية على "فيسبوك":" إذا كنت من العاملين بوزارة التربية والتعليم، فاحرص على أخذ لقاح فيروس كورونا للوقاية من العدوى.

وتابعت وزارة الصحة: يمكن التسجيل وحجز اللقاح من خلال الموقع الإلكتروني: www.egcovac.mohp.gov.eg

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