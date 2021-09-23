رسالة جديدة من وزارة الصحة للعاملين في التربية والتعليم بشأن لقاح كورونا
كتب- يوسف عفيفي:
وجهت وزارة الصحة والسكان، رسالة جديدة إلى جميع العاملين بوزارة التربية والتعليم، بشأن التطعيمات الجارية ضد فيروس كورونا.
وأضافت الوزارة في رسالتها عبر صفحتها الرسمية على "فيسبوك":" إذا كنت من العاملين بوزارة التربية والتعليم، فاحرص على أخذ لقاح فيروس كورونا للوقاية من العدوى.
وتابعت وزارة الصحة: يمكن التسجيل وحجز اللقاح من خلال الموقع الإلكتروني: www.egcovac.mohp.gov.eg
الخط الساخن: 15335
الخبر التالى:انطلاق الملتقى الأول لأعضاء الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب استعدادا لدور الانعقاد الثاني للمجلس
كورونا.. لحظة بلحظةأخبار الكورونا
إصابات اليوم
وفيات اليوم
متعافون اليوم
إجمالي الإصابات
إجمالي الوفيات
إجمالي المتعافين
برعاية
إعلان