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رسالة جديدة من وزارة الصحة للعاملين في التربية والتعليم بشأن لقاح كورونا

11:11 م الخميس 23 سبتمبر 2021
رسالة جديدة من وزارة الصحة للعاملين في التربية والتعليم بشأن لقاح كورونا

هالة زايد وزيرة الصحة

كتب- يوسف عفيفي:

وجهت وزارة الصحة والسكان، رسالة جديدة إلى جميع العاملين بوزارة التربية والتعليم، بشأن التطعيمات الجارية ضد فيروس كورونا.

وأضافت الوزارة في رسالتها عبر صفحتها الرسمية على "فيسبوك":" إذا كنت من العاملين بوزارة التربية والتعليم، فاحرص على أخذ لقاح فيروس كورونا للوقاية من العدوى.

وتابعت وزارة الصحة: يمكن التسجيل وحجز اللقاح من خلال الموقع الإلكتروني: www.egcovac.mohp.gov.eg
الخط الساخن: 15335

وزارة الصحة فيروس كورونا لقاح كورونا

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