"سوء نية".. وزير الري يرد على وزير الخارجية الإثيوبي بشأن سد النهضة

كتب- يوسف عفيفي:

علق الدكتور محمد عبدالعاطي وزير الري والموارد المائية، على تصريحات وزير الخارجية الإثيوبي، التي جاء فيها "بأن هناك مبالغة في الحديث عن تعطيش مصر والسودان بسبب بناء السد الإثيوبي".

وقال عبدالعاطي في لقاء مع برنامج "بانوراما" على قناة العربية، اليوم الخميس: "إذا كانت هناك مبالغة، فلماذا يرفض التوقيع على التعاون بين الدول الثلاث في فترات الجفاف، والجفاف الممتد، والسنين الشحيحة؟..! وهذا كان جزءً من اتفاق واشنطن وهم رفضوا ونقضوا اتفاقهم، ولما يكون الجانب الإثيوبي لا يعترف باستخداماتنا الحالية لمياه النهر يبقى فيه سوء نية، وهناك نية مبيتة لأضرار أخرى".

وأضاف الوزير، أن عرض مصر للمعلومات الصحيحة يؤرق الجانب الإثيوبي، لأن الإثيوبيين يرغبون في عرض القضية من وجهة نظرهم فقط ويدعون المظلومية، مشددًا على أنه كان يتبنى الحديث عن المشروعات التنموية في إثيوبيا، لدرجة أن البعض كان يلقبه بـ«الوزير الإثيوبي»، ولكن المسؤولون الإثيوبيون يناقضون أنفسهم.

وأكد أن مصر عرضت عليهم حل أزمة الكهرباء، والربط الكهربائي وتقديم الكهرباء لهم في أوقات الجفاف، لأنهم لن يستطيعوا توليد الكهرباء في هذه الفترة، ورغم أنهم يدعون أنهم يرغبون في توليد الكهرباء من أجل توصيلها للفقراء لكنهم وقعوا اتفاقيات مع دول الجوار لتصديرها، وهذا تناقض في التصريحات الإثيوبية".

وتابع الوزير: "إثيوبيا تروج معلومات غير صحيحة حول القضية، ويقولون إن نصيبهم صفر من مياه النيل بينما تحصل مصر على نصيب الأسد، وهذا غير صحيح، بدليل أنهم يخزنون 50 مليار متر مكعب في بحيرة تانا، إضافة إلى المياه في السدود الأخرى، وهم يزرعون 3 ملايين فدان، ومع ذلك يروجون معلومات مغلوطة، بحجة أنهم يدافعون عن أنفسهم وعن دول حوض النيل".

وتساءل وزير الري: "من نصبهم للدفاع عن دول أخرى ذات سيادة؟"، لافتاً إلى أن هناك بحيرة تنجانيقا في إحدى دول حوض النيل بها مياه تكفي جميع الدول في حال التعاون.