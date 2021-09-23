الأرصاد: سحب ممطرة في السواحل الشمالية وشمال الدلتا.. وخلية رعدية فوق هذه المحافظة
(مصراوي):
قالت هيئة الأرصاد الجوية، إن السحب المنخفضة الممطرة، مازالت تتكون وتتكاثر على السواحل الشمالية وشمال الدلتا حاليًا.
وأضافت الهيئة في بيان لها، اليوم الخميس، أن الخرائط تظهر خلية رعدية على محافظة دمياط.
ومن المتوقع تحسن الأحوال الجوية في الساعات المقبلة، على السواحل الشمالية والدلتا والقاهرة الكبرى.
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