جامعة الأزهر: الدولة المصرية تولي أصحاب الهمم رعاية واهتمام كبيرين

كتب- محمود مصطفى:

أكد نائب رئيس جامعة الأزهر للدراسات العليا والبحوث الدكتور محمود صديق أن الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي تولي أصحاب الهمم رعاية واهتمامًا كبيرين، لافتًا إلى أن الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف والدكتور محمد المحرصاوي رئيس الجامعة، يؤكدان دومًا رعايتهما ودعمهما لهذه النماذج المشرقة التي استطاعت أن تجد لنفسها مكانًا في جميع المحافل التي يوجدون فيها.

وأعرب صديق خلال تكريم مجموعة من أبناء جامعة الأزهر من أصحاب الهمم اليوم الخميس، عن سعادته البالغة وهو يجلس مع هذه النماذج المضيئة من أبناء جامعة الأزهر، الذين يبصرون بقلوبهم والذين استطاعوا أن يقهروا الظلام، ويتغلبوا على جميع التحديات، ويثبتوا أنفسهم في ظل هذه الظروف الصعبة.

يأتي ذلك تأكيدًا لاهتمام مؤسسة الأزهر الشريف، جامعًا وجامعة برئاسة فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، والدكتور محمد المحرصاوي، رئيس الجامعة، بمنسوبي الجامعة، سواء أكانوا من أعضاء هيئة التدريس، أم الموظفين أم الطلاب، مؤكدين على أنهم خير سفراء لجامعة الأزهر محليًّا وإقليميًّا ودوليًّا.

جدير بالذكر أن المشرف العام على لجنة خدمة المجتمع وتنمية البيئة بجامعة الأزهر قام بتكريمهم ومنحهم درع الجامعة، وشهادة تقدير لكل واحد منهم، وهم أحمد حسانين، وحسن علام، وصالح فوزي، ومحمد الأعرج، ومصطفى البحيري.