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"قومي المرأة" تحتفل باليوم العالمي للغة الإشارة

10:44 م الخميس 23 سبتمبر 2021
"قومي المرأة" تحتفل باليوم العالمي للغة الإشارة

الدكتورة هبة هجرس عضو المجلس القومي للمرأة

كتبت- نور العمروسي:

قالت لجنة المرأة ذات الإعاقة بالمجلس القومي للمرأة، وبمناسبة احتفالات العالم باليوم العالمي للغة الإشارة، الذي يوافق 23 سبتمبر من كل عام، إنها تثمن الجهود المصرية المبذولة على المستوى الرسمي والشعبي لنشر ثقافة لغة الإشارة بين النساء والفتيات وكافة شرائح المجتمع، مطالبة بمزيد من هذه الجهود في كافة المجالات لكونها لغة تواصل معترف بها دوليًا بحسب الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة التي وقعت وصدقت عليها مصر، والتي يعتمد عليها أكثر من 80% من الصم كوسيلة تواصل أساسية.

وأكدت الدكتورة هبة هجرس عضوة المجلس ومقررة اللجنة أن مستخدمي لغة الإشارة من النساء والفتيات الصم يتطلعن إلى استثمار احتفالات العالم باليوم العالمي للغة الإشارة من أجل دعم وحماية الهوية اللغوية والتنوع الثقافي لجميع الصم ومستخدمي لغة الإشارة.

هبة هجرس المجلس القومي للمرأة لجنة المرأة ذات الإعاقة اليوم العالمي للغة الإشارة

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