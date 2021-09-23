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ندوة بـ"قومي المرأة" للتوعية من مخاطر الحرائق

10:43 م الخميس 23 سبتمبر 2021
ندوة بـ"قومي المرأة" للتوعية من مخاطر الحرائق

كتبت- نور العمروسي:

نظمت الإدارة العامة لتخطيط البرامج وحملات التوعية بالمجلس القومي للمرأة ندوة للتوعية والوقاية من مخاطر الحريق في مصر، بالتعاون مع مؤسسة أهل مصر للتنمية، مستهدفة عددٍ من الشابات والشباب المتطوعين، واستمرت على مدار يومين.

وأكدت إيزيس محمود مدير عام الإدارة العامة لتخطيط البرامج وحملات التوعية بالمجلس، أن الهدف الأساسي للندوة هو رفع الوعي الوقائي للشابات والشباب بمخاطر الحروق، ووقف العنف والتنمر ضد مصابي الحروق وتقبلهم في المجتمع.​

المجلس القومي للمرأة مؤسسة أهل مصر للتنمية الحرائق

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