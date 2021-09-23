السيسي: مصر انخرطت في صياغة موقف أفريقي موحد يعكس أولويات الشعوب

(مصراوي):

تقدم الرئيس عبدالفتاح السيسي، بالشكر لسكرتير عام الأمم المتحدة على مبادرته للدعوة لقمة النظم الغذائية في موعدها رغم التحديات.

وأضاف الرئيس السيسي، اليوم الخميس، أمام قمة النظم الغذائية 2021 على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، أن مصر انخرطت في صياغة موقف أفريقي موحد يعكس أولويات الشعوب القارة وخصوصيتها.

وتابع الرئيس السيسي: "سنواصل العمل مع الأشقاء الأفارقة لمواجهة التحديات سعيًا للإسراع في تنفيذ أجندة الاتحاد الأفريقي".