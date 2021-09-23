مبني عام 2013.. رئيس حي الهرم يكشف لـ"مصراوي" تفاصيل إخلاء العقار المائل

كتب- يوسف عفيفي:

أخلّت محافظة الجيزة، اليوم الخميس، عقارًا مكونًا من 14 طابقًا في شارع سليم بحي الهرم، لوجود ميل به، حفاظًا على صحة وسلامة المواطنين.

جاء ذلك وفقًا لقرار لجنة المنشآت الآيلة للسقوط، التي أوصت بإخلاء العقار من السكان دون المنقولات، لحين معاينة العقار من اللجنة الهندسية الجاري تشكيلها.

وقال تيسير عبدالفتاح رئيس حي الهرم، إن قرار إخلاء العقار جاء بعد شكوى الأهالي بوجود ميل في العقار الذي بني عام 2013، لافتًا إلى أن أجهزة الحي تحركت لمتابعة الشكوى والتحقق من العقار وبالفعل وجد فيه ميل.

وأضاف عبدالفتاح لـ"مصراوي"، أن الحي تحرك فورًا وتم استدعاء رئيس المنشآت الآيلة للسقوط لتحديد مصير العقار، والذي أكد وجود ميل فيه، وأمر باخلاءه من السكان، متابعًا: "تم بالفعل إخلاء العقار من السكان من خلال الأجهزة الأمنية لحين تشكيل لجنة من كلية الهندسة لمعاينة العقار وتحديد نسب الميل والحلول المعمارية".

وأوضح أن هدم العقار بالكامل أو هدم بعد الأدوار منه لم يحدد بعد، وسيكون بعد الدراسة الهندسية التي تحدد من جانب المختصين، وعلى السكان الذهاب إلى لجنة بكلية الهندسة لمعرفة الموقف.

وأشار رئيس حي الهرم، إلى أن العقار يضم 3 محلات و44 شقة، والمشغول بالفعل محلين و7 شقق فقط بمعدل 7 أسر والباقي تحت الإنشاء والتشطيب.

ودعا عبدالفتاح، الأسر السبع إلى استدعاء مالك العقار الحقيقي الذي اشتروا منه الشقق، والتوجه إلى كلية الهندسة لبحث موقف العقار من السكن فيه، بهدف الحفاظ على صحة المواطنين.

وعن المنازل التي حول العقار، أكد رئيس الحي، أنها لم تخل حتى الآن وفقًا لقرار رئيس المنشآت الآيلة للسقوط، الذي أمر بإخلاء هذا العقار المشار إليه أعلاه فقط.

وتابع: "المحافظة اتخذت من خلال حي الهرم عدة إجراءات بهدف الحفاظ على السكان والعقارات المجاورة، حيث تم فرض طوقًا أمنيًا في محيط العقار بعد إخلاءه".