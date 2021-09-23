بالصور.. وزير شئون المجالس النيابية يتفقد مبنى الوزارة في العاصمة الإدارية

كتب- نشأت علي:

تفقد المستشار علاء الدين فؤاد، وزير شئون المجالس النيابية وبعض من قيادات الوزارة، اليوم الخميس، مقر الوزارة في الحي الحكومي بالعاصمة الإدارية الجديدة للوقوف على ما تم من أعمال وتجهيزات، تمهيدًا لانتقال العاملين بالوزارة إلى المقر الجديد.

ورافقه في الزيارة، محمود فتحي المدير التنفيذي في وحدة انتقال الوزارات للعاصمة الإدارية بمجلس الوزراء، والملازم أول عمرو ناجي حسين من الهيئة الهندسية.

وتفقد الوزير مقر الوزارة بجميع الأدوار ووقف على أماكن توزيع إدارات الوزارة المختلفة والعاملين بها، كما تفقد أعمال التشطيبات النهائية التي قاربت على الانتهاء وكذلك الأثاث المكتبي بكل قطاعات الوزارة تمهيدًا لاستلامها.

وأشاد بالأعمال التي تجرى في العاصمة الإدارية الجديدة كلها وليس الحي الحكومي فقط، ووصفها بأنها تسابق الزمن وأن تلك الأعمال على مستوى حضاري متطور لا مثيل له في كل دول العالم، مضيفًا أنه في كل زيارة للعاصمة يجد أن هناك الجديد والجديد يتم تنفيذه بأيادٍ مصرية وأن الحلم المصري شارف على التحقيق وأن الجمهورية الجديدة باتت معالمها واضحة.

واستطرد: "القيادة السياسية في مصر وعدت وأوفت وعدها في زمن قياسي وفي ظل ظروف عصيبة اجتاحت العالم كله إلا أن تلك الظروف غير المسبوقة لم تكن حائلًا أمام الإرادة والعزيمة لقيادة مصر".

كما أشاد بما قامت به القواتنا المسلحة في تشييد هذه الجمهورية الجديدة وعلى هذا المستوى من البناء المتطور والتكنولوجيا الحديثة.

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