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الإفتاء توضح حكم زيارة قبور أولياء الله الصالحين؟

08:53 م الخميس 23 سبتمبر 2021
الإفتاء توضح حكم زيارة قبور أولياء الله الصالحين؟

دار الأفتاء المصرية

كتب- يوسف عفيفي:

ورد إلى دار الإفتاء المصرية، من خلال صفحة التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، سؤالاً يقول: ما حكم زيارة قبور أولياء الله الصالحين؟.

وقالت دار الإفتاء، إن زيارة قبور العلماء والأولياء والصالحين شأنها شأن سائر القبور، زيارتها سُنَّةٌ مُسْتَحَبَّةٌ شرعًا، لا سيَّما وأَنَّ في زيارتهم فوائد للزَّائِرِ والْمَزُورِ؛ ففيها للزَّائِرِ عِبْرَةٌ وعِظَة، واسْتِجَابَةٌ للدُّعَاء عند قبورهم، ولِلْمَزُورِ نَفْعٌ بالسَّلامِ عليه والدُّعَاء له، وبأُنْسِهِ بِمَنْ يزوره.

واستشهدت دار الإفتاء بما أخرجه الإمام مسلم عن السيدة عائشة رضي الله تعالى عنها أنها قالت: كَيْفَ أَقُولُ يَا رَسُولَ اللهِ -يعني إذا زرتُ القبور-؟ قال: "قولي: السَّلامُ عَلَى أَهْلِ الدِّيَارِ مِنَ المُؤْمِنِينَ وَالمُسْلِمِينَ، يَرْحَمُ اللهُ المُسْتَقْدِمِينَ مِنَّا وَالمُسْتَأخِرِينَ وَإِنَّا إِنْ شَاءَ اللهُ بِكُمْ لاحِقُونَ".. والله سبحانه وتعالى أعلم.

دار الإفتاء المصرية قبور أولياء الله الصالحين السيدة عائشة

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