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من "بكتيريا تشوه الوجه" إلى "كورونا".. تفاصيل رحلة ريهام سعيد مع المرض

07:50 م الخميس 23 سبتمبر 2021
من "بكتيريا تشوه الوجه" إلى "كورونا".. تفاصيل رحلة ريهام سعيد مع المرض

ريهام سعيد

كتب- مينا غالي:

أعلنت الإعلامية المصرية ريهام سعيد عبر حسابها على "إنستجرام" عن إصابتها بفيروس كورونا.

ونشرت ريهام صورة لرسغها وهي على السرير في أحد المستشفيات، وعلقت قائلة: "بقالي أسبوعين بعاني من كورونا والحمد لله الرئة اتأثرت واتحجزت في المستشفى من شوية".

وأضافت: "شكرًا يارب على حبك ليه وشكرًا على ابتلاءات الكتيرة اللي بتدل على اهتمامك بيه، إذا كانت دي النهاية يا رب أحسن خاتمتي وأحسب لي كل عمل عملته لوجهك الكريم يا رب أنت الوحيد اللي عارف أنا عملت أيه وكانت نيتي دائما ايه".

وسبق وأن تعرضت ريهام سعيد لعدد من الوعكات الصحية يستعرضها لمصراوي على النحو التالي:

- في 16 يونيو 2021، أعلنت الإعلامية ريهام سعيد، إصابتها بمرض السكري، مؤكدة أنها قضت أكثر من 20 سنة تهتم بالناس وعملها وأقاربها وعائلتها، ولكن حان الوقت لأن "تهتم بنفسها" في الوقت الحالي.

- في 29 يونيو 2019، شفت المذيعة ريهام سعيد، مقدمة برنامج "صبايا" عبر قناة "الحياة"، عن إصابتها بمرض خطير وهو بكتيريا تشوه الوجه، طالبة من الجمهور الدعاء لها. حيث تطلب منها الأمر الخضوع لعملية جراحية خطيرة في الوجه من أجل القضاء على الميكروب.

- في 11 فبراير 2021، أعلنت ريهام سعيد أنها تعرضت لنفس المرض الذي تعانيه الفنانة حورية فرغلي، وتخضع بسببه لعملية جراحية في ولاية "شيكاغو" الأمريكية. وقالت ريهام: "أنا كنت أعاني نفس المرض الذي تعانيه حورية فرغلي الآن.. وكان من المفترض إني أنا أعمل العملية دي.. والفرق بيني وبين حورية، إن الدكتور قالى لازم تشيلى أنفك لمدة 6 أشهر.. أو هنفضى أذنك ونحط غضاريف ونشوفها هتثبت ولا لأ.. والحمد لله ربنا سترها معايا، وثبتت الغضاريف التي وضعت في أنفي".

- في أغسطس 2019، وعقب أزمة حديثها عن مرضى السمنة، نشرت ريهام فيديو على حسابها على إنستجرام، قائلة إن كلامها "أخرج من سياقه"، وإنها لم تكن تهدف إلى السخرية أو الإهانة، بل التوعية ضد السمنة ومخاطرها.

وأوضحت أنها نفسها كانت تعاني من مرض السمنة، وانتبهت لذلك بعدما وجه لها أحد الفنانين كلمة جارحة دفعتها إلى اتخاذ قرار حاسم، وتغيير شكلها.

ريهام سعيد فيروس كورونا كوفيد 19 إنستجرام بكتيريا تشوه الوجه

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