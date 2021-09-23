متحدث الرئاسة ينشر 15 صورة من تكريم السيسي لأبطال الألعاب البارالمبية "طوكيو 2020"

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كتب- محمد نصار:

استقبل الرئيس عبدالفتاح السيسي، صباح اليوم الخميس، أبطال مصر من الرياضيين المحققين لميداليات في بطولة دورة الألعاب البارالمبية "طوكيو 2020".

ونشر السفير بسام راضي، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، 15 صورة تبرز تكريم الرئيس عبدالفتاح السيسي، لأبطال دورة الألعاب البارالمبية "طوكيو 2020".

ووجه الرئيس بتكثيف الدعم الموجه لكافة الأبطال المصريين استعداداً لدورة الالعاب البارالمبية القادمة في 2024، سعيا نحو تحقيق المزيد من الإنجازات الرياضية التي تُساهم في حصول مصر على المكانة التي تستحقها إقليميا ودوليا.​​