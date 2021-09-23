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الزراعة: ضبط 710 أطنان أعلاف مجهولة المصدر بمحافظة البحيرة

04:27 م الخميس 23 سبتمبر 2021
الزراعة: ضبط 710 أطنان أعلاف مجهولة المصدر بمحافظة البحيرة

ضبط 710 أطنان أعلاف مجهولة المصدر

كتب- أحمد مسعد:

أعلن الدكتور طارق سليمان، رئيس قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، أنه وردت معلومات عن وجود عدد مصنعين ومخزنين لإنتاج وتخزين الأعلاف وإضافاتها بطريق مصر إسكندرية الصحراوي لإنتاج أعلاف غير مسجلة وبدون ترخيص من وزارة الزراعة.

وقال سليمان، في بيان، إنه تم التنسيق بين كل من (قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة، والإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات، والمركز الإقليمي للأغذية والأعلاف، ومديرية أمن البحيرة، ومديرية الزراعة المختصة بالنوبارية)، ومداهمة المصانع والمخازن.

وتم التحفظ على الكميات المضبوطة من المواد الخام الداخلة في صناعة الأعلاف مجهولة المصدر وكذلك مخاليط الأعلاف وإضافاتها غير المسجلة بوزارة الزراعة وبدون أية بيانات والتي تجاوزت 710 أطنان وقد تم إحالة الأمر إلى النيابة لاتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المضبوطات والواقعة.

شارك في الحملة العميد طارق صلاح، مدير إدارة حماية الثروة الزراعية بشرطة البيئة والمسطحات، والعميد شريف صابر، من الإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات، والنقيب نادر فوزي، من شرطة البيئة والمسطحات بمديرية أمن البحيرة، والمهندس عبدالعزيز إمام، مدير عام الإدارة العامة للأغذية والأعلاف بقطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة بوزارة الزراعة، والمهندس عمرو موسى، مسئول الإعلام بمديرية زراعة النوبارية.

وأهاب قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة بالمربين ومنتجي الثروة الحيوانية والداجنة التأكد من أن تكون الأعلاف مصنعه في مصانع مرخص لها بذلك في وزارة الزراعة وأن تكون مخاليط الأعلاف مسجلة ومعتمدة في الوزارة.

أعلاف مجهولة المصدر وزارة الزراعة إنتاج الأعلاف طارق سليمان

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