رئيس الأسقفية يستقبل وفدا من دار الكتاب المقدس لبحث سبل التعاون

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كتب- مينا غالي:

استقبل الدكتور سامي فوزي، رئيس أساقفة إقليم الإسكندرية للكنيسة الأسقفية الأنجليكانية، وفدًا من دار الكتاب المقدس وذلك بمقر كاتدرائية جميع القديسين الأسقفية بالزمالك.

وبحث رئيس الأساقفة خلال اللقاء تعزيز سبل التعاون بين الكنيسة الأسقفية متمثلة في دار النشر الأسقفية وبين دار الكتاب المقدس حيث توزع دار النشر الأسقفية إصدارات دار الكتاب بفرع دار النشر الأسقفية.

وأشاد رئيس الأساقفة بالإصدارات الجديدة لدار الكتاب المقدس مثل مشروع "كتاب مفتوح في كل بيت" لتربية النشء على فهم الكتاب المقدس مع أسرهم ومشروع الكتاب المقدس بالخلفيات التوضيحية والتأملات المكتوبة التي تشرح السياق الاجتماعي والتاريخي والحضاري للأحداث لتمكنهم من فهم النص بصورة أفضل.

وأشار رئيس الأساقفة إلى تجارب الكتب المسموعة والصوتية والتي لاقت رواجًا بين القراء فى الآونة الأخيرة متمنيًا أن تنتشر تلك التقنية بين دور النشر المسيحية.

من جانبه، دعا أمير إلهامي، مدير دار الكتاب المقدس، المطران والقساوسة لزيارة مقر الدار وتفقد الأنشطة.

كما أشاد أمير إلهامي، بمشروع الكتاب المقدس بلغة الصم الذي ستعمل عليه الكنيسة الأسقفية ويضم 22 قصة كتابية من سفر التكوين حتى الصعود بلغة الصم بالإضافة لإنجيل مرقس بلغة الصم والذي انتهت منه الكنيسة بالفعل.

حضر اللقاء من الكنيسة الأسقفية القس عماد باسيليوس رئيس مجلس القساوسة، والقس يشوع بخيت، والقس ميشيل ميلاد، وأمير إلهامي مدير دار الكتاب المقدس، وهاني جاب الله نائب مدير قطاع المبيعات ومدير إدارة الفروع، وماركو ناروز مدير فروع منطقة وسط البلد وشبرا.