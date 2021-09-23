يختصر نصف زمن الرحلات.. وزير النقل يتفقد مشروع القطار الكهربائي السريع

كتب- أحمد مسعد:

تفقد الفريق مهندس كامل الوزير وزير النقل يرافقه كل من رئيس الهيئة العامة للطرق والكباري وقيادات هيئة الأنفاق واستشاري المشروع والشركات المنفذة مشروع قطار (العين السخنة - العلمين الجديدة - مرسى مطروح).

بدأت الجولة بتفقد المشروع في المسافة من محطة برج العرب بالإسكندرية وحتى مدينة العلمين بطول 67 كم تقريبًا حيث تابع الوزير الأعمال التمهيدية لإنشاء الجسر وأعمال تحويل المرافق المتعارضة مع المسار، ووجه بإزالة كافة التعديات على حرم السكة الحديد بخط الإسكندرية/ مطروح، حيث يمر المسار موازيا للخط ويقع في حرم القطار الحالي وتقع عليها عدد من المحطات المهمة هي محطة برج العرب وهي أول محطة بعد التفريعة للقطار السريع إلى الجهة الغربية وتخدم هذه المحطة بموقعها الحالي مدينة برج العرب القديمة والمدينة الجديدة وأيضا المنطقة الصناعية والقريبة من الطريق الساحلي الدولي وهي محطة للقطار السريع ومن كبرى المحطات على الخط حيث إنها تتكون من 6 سكك.

وتوجه الوزير إلى موقع محطة الحمام وهي محطة إقليمية ستخدم مدينة الحمام وعدد من قرى الساحل الشمالي وتتميز بقربها من الطريق الساحلي الدولي ثم بعد ذلك إلى محطة العلمين التي تخدم مدينة العلمين الجديدة والحركة السياحية بها والساحل الشمالي الغربي إضافة إلى حركة نقل البضائع من وإلى ميناء العلمين.

كما اطلع الوزير، على آخر المستجدات الخاصة بمواقع سيدي عبدالرحمن والضبعة وفوكة ورأس الحكمة وإلى مدينة مرسى مطروح، حيث تقع تلك المحطات وسط هذه المدن وذلك لكي تخدم القاطنين أو العاملين في هذه المدن أو المترددين عليها حيث يمثل مرور القطار السريع في هذه المدن حافزًا إيجابيًا للإقبال على هذه المدن سواء للعمل فيها أو السكن بها أو إنشاء المشروعات الاستثمارية التي تحتاج إلى أيدي عاملة ووسيلة انتقال آمنة.

كما اطلع الوزير على الموقف التنفيذي للمحطات التي تخدم محافظة الإسكندرية مثل محطة الإسكندرية التي تقع بالقرب من منطقة النزهة بالقرب من طريق القاهرة الإسكندرية الصحراوي ومحطة العامرية التي تخدم كل من مدينة العامرية وسيدي كرير، كينج ماريوت بالإضافة إلى قربها من طريق القاهرة الإسكندرية الصحراوي ومحطة الاستاد الجديدة والتي تقع بالقرب من استاد الجيش ومنطقة ماريا الجاري تنفيذها في محيط الاستاد.

ثم تفقد الوزير الموقع المقترح لورشة العمرة الخفيفة بالقرب من مطار برج العرب وباقي قطاعات المشروع وتم تحديد أماكن المحطات لتقوم بخدمة المناطق المحيطة بها مع مراعاة الخدمات المجاورة الحالية وسهولة الربط مع المحاور والطرق القريبة.

وأكد وزير النقل على أن كافة الأعمال المدنية والإنشاءات تتم بواسطة كبريات الشركات المصرية المتخصصة في هذه المجالات بالإضافة إلى الأعمال الصناعية على الطرق المتقاطعة مع مسار القطار تحت إشراف الاستشاري العام للمشروع سيسترا الفرنسي.

كما وجه وزير النقل بضرورة التنسيق مع جميع أجهزة الدولة المعنية والمحافظات التي يمر بها مسار القطار السريع وذلك للأخذ في الاعتبار المشروعات الجاري تنفيذها وكذلك المخطط تنفيذها وذلك للعمل على تكامل وسائل النقل المختلفة وتفاديا لحدوث أي تعارض في المشروعات الجاري والمخطط تنفيذها.

وأوضح كامل الوزير أن السرعة التصميمية لقطارات مشروع السخنة / مطروح تبلغ 250 كم /ساعة والسرعة التشغيلية للقطارات 230 كم/الساعة وسرعة تشغيل القطارات الكهربائية الإقليمية 160 كم/الساعة وسرعة تشغيل جرارات البضائع الكهربائية 120 كم /ساعة مضيفاً أن المشروع يشمل على 22 محطة منها 8 محطات للقطار السريع و14 محطة إقليمية بطول حوالي 660 كم.

وأشار إلى أنه تم تثبيت أماكن المحطات واستصدار قرار النفع العام من بداية مسار المشروع بالعين السخنة وحتى مدينة برج العرب وجاري اتخاذ الإجراءات اللازمة بصرف التعويضات للملاك الظاهرين.



وشدد الوزير على ضرورة تكثيف الأعمال والعمل على مدار الساعة حتى يتم تسليم الأعمال إلى تحالف شركات "سيمينز – أوراسكوم - المقاولون العرب" في الوقت المحدد حيث تم توقيع العقد في 1/9/2021 والانتهاء من كافة الأعمال للمشروع وفقا للتوقيت المخطط خاصة مع أهمية المشروع الذي يعتبر بداية لمنظومة شبكة القطارات الكهربائية السريعة لتمثل نقلة حضارية جديدة في وسائل المواصلات في مصر.

كما أشار إلى أن مشروع القطار السريع سيساهم في تقليل الازدحام المروري وتحقيق مستويات أمان أعلى للركاب وتأثير أفضل على البيئة ويساعد على التنمية الاقتصادية ويعزز البنية التحتية للمنطقة ويساعد على احتواء الزحف العمراني، لافتا إلى أن تنفيذ خط قطار كهربائي سريع (ركاب & بضائع) يربط مدينة العين السخنة على ساحل البحر الأحمر حتى مدينة مطروح على ساحل البحر المتوسط مرورا بالعاصمة الإدارية الجديدة ومدينة السادس من أكتوبر ومدينة برج العرب والعلمين الجديدة سيساهم في ربط العاصمة الإدارية الجديدة والمدن الجديدة بشبكة سكك حديدية لنقل الركاب والبضائع من خلال وسيلة نقل سريعة وعصرية وآمنة.

ومنظومة القطار الكهربائي السريع التي تغطي أنحاء الجمهورية بجانب كونها شرايين تنمية تخدم المناطق العمرانية والصناعية الجديدة والقائمة ستساهم في تخفيض واختصار زمن الرحلات بين المحافظات لأكثر من نصف الوقت الذي يستغرقه المواطن حاليا سواء عبر شبكة القطارات القديمة أو عبر الطرق الحالية الرابطة بين المحافظات كما أن المشروع سوف يساهم في إنشاء مناطق لوجستية جديدة وتخدم جميع المناطق الصناعية أو الزراعية المار بها كما أنه يساهم في نقل المنتجات منها أو نقل الخامات إليها بصورة سريعة وآمنة.