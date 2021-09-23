جمارك مطار القاهرة تحبط محاولة تهريب أدوية بشرية مع راكب قادم من دبي

كتب- محمد عبيد:

أحبطت جمارك مطار القاهرة الدولي، اليوم الخميس، محاولة تهريب كمية من الأدوية البشرية أخفاها راكب مصري داخل حقائبه لتضليل رجال الجمارك والعبور بها وبيعها وتحقيق مكاسب مالية، وتم ضبطه واتخاذ الإجراءات القانونية حياله.

وبحسب بيان، فإنه أثناء إنهاء إجراءات وصول ركاب طائرة مصر للطيران والقادمة من دبي اشتبه حسن مختار مأمور الجمارك في راكب مصري حاول الخروج مسرعا من بوابة اللجنة الجمركية، وتم تمرير حقائبه على جهاز الفحص بأشعة X-RAY بمعرفة ابراهيم كمال مأمور الفحص، وأفاد بوجود أجسام متماثلة.

وبالعرض على حمدي حافظ، نائب مدير الإدارة، قرر تكليف محمود عبدالمولى تحت إشراف سامح زاهر، رئيس القسم، بتفتيش حقائب الراكب، وعثرا معه على 1090 أمبول أدوية بشرية باهظة الثمن، مخبأة داخل علب الحلويات.

وقرر أحمد علي، مدير الجمرك، اتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر ضبط جمركي تنفيذا لتعليمات الشحات غتوري، رئيس مصلحة الجمارك، بتشديد الرقابة على كافة المطارات والمنافذ الجمركية وإحباط كافة محاولات التهرب الجمركي.