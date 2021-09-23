بأكثر من 60 عنوانا فكريا وتراثيا.. "حكماء المسلمين" يفتتح جناحه بمعرض عمّان الدولي للكتاب

كتب- محمود مصطفى:

افتتح مجلس حكماء المسلمين، الخميس، جناحه بمعرض عمّان الدولي للكتاب، الذي يحتوي على أكثر من 60 كتابًا من إصدارات المجلس العلمية، بحضور الدكتور سلطان الرميثي، الأمين العام للمجلس.

ويقدم المجلس في جناحه بمعرض عمان الدولي للكتاب مجموعة متميزة من الكتب المترجمة في مجال الحوار والسلام: من بينها كتاب "الإسلام والغرب والتسامح: إدراك التعايش" للكاتب الأمريكي آيرون تايلر، بالإضافة إلى كتب في أدب الطفل، آخرها ديواني أطفال "الله ما أحلاه" و "إني أهواك بلا سبب".

و يشارك المجلس بإصدارات متنوعة في الفكر والثقافة الإسلامية، ومخرجات مؤتمرات مجلس حكماء المسلمين وملتقياته الحوارية، إضافة إلى باقة من مؤلفات فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، رئيس المجلس.

وينظم مجلس حكماء المسلمين، مؤتمرا في العاصمة الأردنية عمّان بعنوان "إعلاميون ضد الكراهية" يومي ٢٧ و ٢٨ سبتمبر الجاري، بالتزامن مع معرض عمّان الدولي للكتاب.

ويهدف المؤتمر إلى خلق اتجاه إعلامي عربي يؤمن بالمسؤولية الإنسانية للإعلام، ودوره في بناء الوعي الفكري، ومواجهة الكراهية والتطرف والتمييز تجاه الآخر، واستمرارًا للتعاون بين مجلس حكماء المسلمين والإعلاميين العرب، والذي بدأ من خلال التجمع الإعلامي العربي، وإطلاق مدونة العشرين للعمل الإعلامي من أجل الأخوة الإنسانية في ٤ فبراير ٢٠٢٠ في العاصمة الإماراتية أبوظبي. ​