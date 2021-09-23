الأحد.. صاحبة "ثلاثية المماليك" في ضيافة منتدى الثقافة والإبداع

كتب- مصراوي:

تقام في السابعة مساء الأحد القادم أمسية جديدة من "منتدى الثقافة والإبداع"، تحت عنوان "مبدعون وجوائز.. رحلة ريم بسيوني"، وذلك بمركز الإبداع الفني.

المنتدى تحت إشراف الكاتب الصحفي طارق الطاهر، وتروى خلال الندوة الكاتبة الدكتورة ريم بسيوني رحلتها الإبداعية وحصولها على عدد من الجوائز، وكذلك رحلتها الأكاديمية من خلال التدريس في عدد من الجامعات في مصر وخارجها.

تعمل "بسيوني" أستاذ ورئيس قسم اللغويات بالجامعة الأمريكية بالقاهرة، حصل عملها "بائع الفستق" على جائزة أحسن عمل مترجم في الولايات المتحدة عام 2009، كما حصلت روايتها "الدكتورة هناء" على المركز الأول لجائزة ساويرس في الأدب 2010، كما حاز كتابها "أولاد الناس.. ثلاثية المماليك" على جائزة نجيب محفوظ من المجلس الأعلى للثقافة عام 2020.

ومن مؤلفاتها "سبيل الغارق"، و"الطريق والبحر"، و"رائحة البحر"، و"الحب على الطريقة العربية"، و"أشياء رائعة"، و"مرشد سياحي".

جدير بالذكر أن منتدى الثقافة والإبداع يهدف إلى مناقشة القضايا الثقافية والفنية والفكرية والإبداعية وربطها بالحالة الحالية للمساهمة الفاعلة في استراتيجية مصر 2030، خاصة ما يتعلق ببناء الإنسان وقدراته، حيث يتخذ المنتدى - الذي يقام شهريا- أكثر من شكل: الندوات، المحاضرات، الموائد المستديرة والحفلات الفنية.