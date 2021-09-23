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بعد إصابته بـ "كورونا".. مطرانية أسوان تكشف تفاصيل الحالة الصحية للأنبا هدرا

02:36 م الخميس 23 سبتمبر 2021
بعد إصابته بـ "كورونا".. مطرانية أسوان تكشف تفاصيل الحالة الصحية للأنبا هدرا

الأنبا هدرا

كتب- مينا غالي:

أصدر مجمع كهنة إيبارشية أسوان، اليوم الخميس، بيانًا لطمأنة أبناء الإيبارشية ومحبي نيافة الأنبا هدرا مطران أسوان، أن صحة نيافته مستقرة وأنه يخضع لرعاية طبية متميزة، مع الإفادة بأن كل الأدوية المطلوبة تم توفيرها.

وقالت الإيبارشية في بيانها: "بعد فترة علاج لأكثر من أسبوعين نود أن نطمئنكم أن صحة المحبوب نيافة الأنبا هدرا حاليًا مستقرة -بالرغم من قسوة الڤيروس- وتحت رعاية طبية متميزة ومتابعة مستمرة من كل الأطباء وفريق التمريض الذين يحملون محبة عميقة لنيافته.. وبنعمة المسيح إلهنا توفرت كل الأدوية المطلوبة للعلاج سواء من داخل مصر أو خارجها".

وأضاف البيان: "نرجو من محبتكم الصلاة بلجاجة حتى يتمم الرب إلهنا الشفاء للمحبوب ليعود إلينا سالمًا ومعافى ونحن جميعًا متمتعين بأبوته ورعايته.. طالبين الشفاء لجميع المرضى من هذا الوباء الخطر".

مطران أسوان فيروس كورونا الأنبا هدرا

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