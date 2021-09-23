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‏وزيرة الصحة: نسعى لتصنيع لقاح "بيونتيك" في مصر

02:24 م الخميس 23 سبتمبر 2021
‏وزيرة الصحة: نسعى لتصنيع لقاح "بيونتيك" في مصر

الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة

كتب- أحمد جمعة:

قالت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، إن هناك زيارة إلى ألمانيا بنهاية الشهر الحالي، لعقد مزيد من الاتفاقيات، تشمل استيراد عدد من سيارات الإسعاف، وسيارات القوافل الطبية، يتخلله زيارة لمصنع مرسيدس للاتفاق على توفير عدد من السيارات.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقدته وزيرة الصحة مع السفير الألماني، اليوم الخميس بأكاديمية الأميرة فاطمة لتدريب الأطباء.

وأضافت وزيرة الصحة، أنّه جار الاتفاق مع شركة بيونتيك، للاتفاق على تصنيع اللقاح كورونا الذي صنعته بالتعاون مع شركة فايزر في مصانع فاكسيرا لتوفير اللقاحات لمصر والعالم، وتبادل الخبرات بين البلدين على المستوى الطبي.

وأوضحت أنه من المقرر شراء ألف سيارة إسعاف، وألف سيارة للقوافل الطبية، لاستخدامها في مبادرة حياة كريمة التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي.

هالة زايد وزيرة الصحة والسكان لقاح بيونتيك تصنيع لقاح بيونتيك

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