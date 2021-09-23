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إعلان أسماء الفائزين بجوائز محمد حسنين هيكل للصحافة العربية 2021

01:32 م الخميس 23 سبتمبر 2021
إعلان أسماء الفائزين بجوائز محمد حسنين هيكل للصحافة العربية 2021

جوائز مؤسسة محمد حسنين هيكل للصحافة العربية

كتب- مينا غالي:

أعلنت مؤسسة محمد حسنين هيكل للصحافة العربية، عن انعقاد الاحتفالية السنوية الخامسة للإعلان عن الفائزين بجوائزها التشجيعية للعام الجاري، حيث قام مجلس أمناء المؤسسة بتكريم اثنين من المواهب اللامعة من شباب وشابات الصحفيين بالوطن العربي تقديرًا لما يقدمونه من نموذج يحتذى به في الأعمال الإبداعية وفقا لمعايير الكتابة الصحفية.

وفاز بالجائزيتن التشجيعيتين نزيهة سعيد صحفية بحرينية على تفردها في تغطية قضايا المرأة في بلدان الخليج العربي، ومحمد أبوالغيط صحفي مصري على تحقيقاته المتميزة عن الشأن السوري.

من جانبها أعربت هدايت هيكل رئيس مجلس أمناء مؤسسة محمد حسنين هيكل للصحافة العربية عن سعادتها بالنجاح الذي شهدته المسابقة في عامها الخامس ومساهمتها في إثراء العمل الصحفي وتشجيع شباب الصحفيين على مزيد من الإبداع بما يعد إضافة للمنظومة الثقافية التي تشكل وعي المجتمع، وتأتي بمثابة استكمال لطريق التنوير الذي سلكه هيكل وتنفيذا لرؤيته عندما أنشأ المؤسسة في عام 2007.

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مؤسسة محمد حسنين هيكل للصحافة محمد حسنين هيكل أسماء الفائزين الأعمال الإبداعية

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