Masrawy logo white

رئيس هيئة الاستثمار يلتقي عددا من المسئولين الرومانيين لمناقشة زيادة التعاون بين البلدين

01:14 م الخميس 23 سبتمبر 2021
رئيس هيئة الاستثمار يلتقي عددا من المسئولين الرومانيين لمناقشة زيادة التعاون بين البلدين

المستشار محمد عبدالوهاب

كتب- محمد غايات:

عقد المستشار محمد عبدالوهاب، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، اجتماعا مع محافظ ولاية نيمات الرومانية، آينول ارسيني، ورئيس مجلس الأعمال المصري الروماني، ووفد من رجال الأعمال من رومانيا والسفارة الرومانية في القاهرة، وذلك لمناقشة سبل تفعيل وزيادة التعاون الاستثماري بين مصر ورومانيا.

وأكد المستشار محمد عبدالوهاب، على سعي الهيئة العامة للاستثمار لفتح المزيد من آفاق التعاون مع الجانب الروماني؛ لجذب وتشجيع الاستثمارات الرومانية في العديد من القطاعات الحيوية، خاصة الصناعات البترولية، والبنية التحتية، والصناعات الخشبية، والغزل والنسيج، فضلاً عن استعراض الفرص الاستثمارية المتاحة بدولة رومانيا وعرضها على المستثمرين المصريين المهتمين بالنفاذ لأسواق شرق أوروبا.

وتضمن اللقاء استعراض الخدمات والمشروعات التي تقدمها بعض الشركات الرومانية المشاركة وشملت شركة COMES لصناعة المعدات الميكانيكية، وأوعية الضغط المستخدمة في الصناعات الكيماوية والبتروكيماوية، وشركة KÖBER للدهانات والمنتجات الزخرفية، وشركة RIFIL لصناعة الغزل وألياف النسيج، وشركتي MAVGO HOLDING وTRUST CCDP في مجال بناء الطرق والأعمال الإنشائية ذات الصلة، وشركة NORD ARIN لتصنيع الأثاث.

من جانبه أشاد آينول ارسيني بمنظومة العمل داخل مركز خدمات المستثمرين التابع للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة وما يتم تقديمه من خدمات مختلفة للمستثمرين.

وفي نهاية اللقاء تم الاتفاق على عقد منتدى أعمال مع كبرى الشركات الرومانية المهتمة بالاستثمار في مصر؛ من أجل تعريفهم بالفرص الاستثمارية المتاحة، وما تشهده مصر مؤخرا من مناخ جاذب للاستثمار.​

المستشار محمد عبدالوهاب الهيئة العامة للاستثمار رومانيا مجلس الأعمال المصري الروماني

الخبر التالى:

ذروة الموجة الرابعة وموقف اللقاحات.. وزيرة الصحة تكشف تطورات كورونا

كورونا.. لحظة بلحظة

أخبار الكورونا
692

إصابات اليوم

27

وفيات اليوم

507

متعافون اليوم

298988

إجمالي الإصابات

17043

إجمالي الوفيات

251902

إجمالي المتعافين

أخبار الاقتصاد والـ Startups

 المزيد

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

خدمة الاشعارات

تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

اشترك لاحقا