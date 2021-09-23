كل يوم محافظة.. السياحة والآثار تنشر فيديو للترويج السياحي لمحافظة أسيوط

كتب- أحمد مسعد:

نشرت وزارة السياحة والآثار، عبر منصاتها على مواقع التواصل الاجتماعي الخاصة بها والهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي، مقطع فيديو للترويج السياحي لمحافظة أسيوط.

يأتي ذلك استكمالا للحملة الدعائية التي أطلقتها وزارة السياحة والآثار أول أيام الشهر الجاري على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة للترويج السياحي للمحافظات المصرية.

الحملة بدأت منذ أول سبتمبر الجاري وتستمر لمدة 27 يوما بواقع محافظة كل يوم احتفالا بيوم السياحة العالمي والذي يتم الاحتفال به يوم 27 سبتمبر من كل عام.

وتعتبر محافظة أسيوط من أعرق محافظات مصر وتطل على نهر النيل ومن أشهر المعالم السياحية والأثرية بها الدير المحرق الذي مكثت به السيدة العذراء حوالي ستة أشهر، وقرية الهمامية الأثرية وجبانة الأمراء بقاو الكبير، وقناطر أسيوط، ودير درنكة الذي يعتبر النقطة الثانية من نقاط رحلة العائلة المقدسة عندما جاءت إلى أسيوط، ومقابر مير بالقوصية، والمسجد الأموي، والوكالات الإسلامية.