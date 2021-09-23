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وزيرة الصحة: 12 دولة أوروبية اعتمدت لقاح "سينوفاك"

12:52 م الخميس 23 سبتمبر 2021
وزيرة الصحة: 12 دولة أوروبية اعتمدت لقاح "سينوفاك"

الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة

كتب- أحمد جمعة:

وجهت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، الشكر للحكومة البريطانية لدعمها مصر بـ 300 ألف جرعة من لقاح "أسترازينيكا" خلال الأسبوعين الماضيين، فضلاً عن جهودها لتيسير حركة التبادل وانتقال الأشخاص بين مصر وبريطانيا.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقدته وزيرة الصحة مع السفير الألماني، اليوم الخميس، بأكاديمية الأميرة فاطمة لتدريب الأطباء.

وقالت وزيرة الصحة، إن بريطانيا استندت إلى موقف مصر من توافر اللقاحات وتطعيم المواطنين لتيسير حركة الانتقال إليها.

ولفتت إلى أن جميع اللقاحات المتوافرة بمصر حاصلة على اعتماد منظمة الصحة العالمية، مضيفة أن ما لايقل عن 12 دولة أوروبية اعتمدت لقاح "سينوفاك".

لقاح سينوفاك لقاح استرازينيكا هالة زايد وزيرة الصحة

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