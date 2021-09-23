Masrawy logo white

السفير الألماني بالقاهرة يكشف حقيقة وجود خطورة من تطعيم الأطفال والحوامل بلقاح كورونا

12:30 م الخميس 23 سبتمبر 2021
السفير الألماني بالقاهرة يكشف حقيقة وجود خطورة من تطعيم الأطفال والحوامل بلقاح كورونا

السفير الألماني بالقاهرة فرانك هارتمان

كتب- أحمد جمعة:

أكد السفير الألماني بالقاهرة فرانك هارتمان أن البحث في مجال اللقاحات وإنتاجها، هو بحث متطور، مؤكدا أن الأبحاث توصلت إلى أنه ليس هناك خطورة من تطعيم الأطفال أقل من 12 عاما، وكذلك الحوامل.

وقال هارتمان - خلال المؤتمر الصحفي الذي عقدته وزيرة الصحة الدكتورة هالة زايد اليوم /الخميس/ مع السفير بأكاديمية الأميرة فاطمة بالعباسية - "إننا في ألمانيا قدمنا اللقاح للأطفال بالمدارس، قبل انطلاق العام الدراسي الجديد".

وأضاف "فيما يتعلق بالتعاون مع مصر في المجال الصحي، فهناك تعاون وثيق ومتشعب في الهندسة الطبية، وتوريد تجهيزات المستشفيات والتشخيص، وهناك شركات ألمانية تتعاون مع الجانب المصري، ونحن جاهزون دائما للتعاون مع الجانب المصري".

فرانك هارتمان السفير الألماني لقاح كورونا تطعيم الأطفال تطعيم الحوامل

الخبر التالى:

100 مليار دولار تمويلا.. وزيرة البيئة تكشف تفاصيل مطالب مؤتمر الأطراف (cop 27) بشأن التغيرات المناخية

كورونا.. لحظة بلحظة

أخبار الكورونا
692

إصابات اليوم

27

وفيات اليوم

507

متعافون اليوم

298988

إجمالي الإصابات

17043

إجمالي الوفيات

251902

إجمالي المتعافين

أخبار الاقتصاد والـ Startups

 المزيد

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

خدمة الاشعارات

تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

اشترك لاحقا