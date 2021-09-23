السفير الألماني بالقاهرة يكشف حقيقة وجود خطورة من تطعيم الأطفال والحوامل بلقاح كورونا

كتب- أحمد جمعة:

أكد السفير الألماني بالقاهرة فرانك هارتمان أن البحث في مجال اللقاحات وإنتاجها، هو بحث متطور، مؤكدا أن الأبحاث توصلت إلى أنه ليس هناك خطورة من تطعيم الأطفال أقل من 12 عاما، وكذلك الحوامل.

وقال هارتمان - خلال المؤتمر الصحفي الذي عقدته وزيرة الصحة الدكتورة هالة زايد اليوم /الخميس/ مع السفير بأكاديمية الأميرة فاطمة بالعباسية - "إننا في ألمانيا قدمنا اللقاح للأطفال بالمدارس، قبل انطلاق العام الدراسي الجديد".

وأضاف "فيما يتعلق بالتعاون مع مصر في المجال الصحي، فهناك تعاون وثيق ومتشعب في الهندسة الطبية، وتوريد تجهيزات المستشفيات والتشخيص، وهناك شركات ألمانية تتعاون مع الجانب المصري، ونحن جاهزون دائما للتعاون مع الجانب المصري".