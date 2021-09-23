مركز التنمية المحلية بسقارة يحتفل بانتهاء دورتين لتدريب العاملين بالمحليات

كتب- محمد نصار:

احتفل مركز التنمية المحلية بسقارة، اليوم الخميس، بانتهاء فعاليات دورتين تدريبيتين هما: أساسيات استخدام نظم المعلومات الجغرافية Gis، وتأهيل فرق التفتيش والمتابعة الميدانية على وضع المؤشرات وصياغة وعرض التقارير.

يأتي ذلك في إطار توجيهات اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، بأهمية تطوير أداء العاملين في الإدارات المحلية وتعزيز قدراتهم بما ينعكس على تطوير الخدمات المقدمة للمواطنين.

واستفاد من الدورات 53 متدربًا من جميع المحافظات، فيما تستمر للأسبوع الثاني على التوالي دورتي تنمية المهارات الإدارية والقيادية لقيادات العمل التنفيذي النسائية، وأساسيات استخدام الحاسب الآلي.

وأشار اللواء محمود شعراوي، إلى أن الوزارة تولي أهمية كبيرة لمنظومة التدريب وبناء القدرات للعاملين بالمحليات على مختلف مستوياتها الإدارية لتطوير مهاراتهم الوظيفية، مؤكدًا سعي الوزارة المستمر لتطوير منظومة التدريب وتنوع الفئات المستهدفة من برامجها التدريبية من مختلف الفئات الوظيفية والمستويات الإدارية والإدارات الأكثر تأثيراً في إصلاح منظومة الجهاز الإداري بالمحافظات.

من ناحية أخرى، ينظم مركز التنمية المحلية بسقارة الأسبوع القادم 3 دورات جديدة هي: تنمية مهارات المديرين والعاملين بإدارات المشروعات والتخطيط العمراني في مجال تطوير العشوائيات، ودورة استثمار العائد من التدريب بالمحافظات وإعداد مدير تدريب محترف، إضافة إلى دورة إعداد مدربين متخصصين في مجال حقوق الإنسان، ويستفيد من هذه الدورات 133 متدربًا من جميع المحافظات.