وزيرة الصحة تحدد موعد ذروة الموجة الرابعة لفيروس كورونا

كتب- أحمد جمعة:

قالت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، إنه من المتوقع أن تكون ذروة الموجة الرابعة لجائحة كورونا خلال الفترة من 3 إلى 4 أسابيع قادمة

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقدته وزيرة الصحة مع السفير الألماني، اليوم الخميس بأكاديمية الأميرة فاطمة لتدريب الأطباء.

وأضافت وزيرة الصحة، أن وفيات الموجة الرابعة هي أقل وفيات بالنسبة للموجات السابقة، بسبب التوسع في التلقيح ونأمل أن يكون هناك مناعة مجتمعية بعد تطعيم جميع المواطنين.