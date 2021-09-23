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وزيرة الصحة: مد العمل بمبادرة "معا نطمئن.. سجل الآن" لمدة شهر

11:35 ص الخميس 23 سبتمبر 2021
وزيرة الصحة: مد العمل بمبادرة "معا نطمئن.. سجل الآن" لمدة شهر

هالة زايد وزيرة الصحة

كتب- أحمد جمعة:

أعلنت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان مد مباردة "معا نطمئن.. سجل الآن"، لمدة شهر، مشيرة إلى أن المبادرة تهدف إلى تشجيع المواطنين لتلقي لقاحات فيروس كورونا.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقدته الوزيرة اليوم مع السفير الالماني بالقاهرة باكاديمية الاميرة فاطمة بالعباسية.

وأضافت أن الوضع الوبائي في مصر تحت السيطرة، لافتة إلى توسع الدولة المصرية في تصنيع اللقاحات.

هالة زايد مبادرة معا نطمئن وزيرة الصحة لقاحات فيروس كورونا فيروس كورونا

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