وزيرة الصحة: مد العمل بمبادرة "معا نطمئن.. سجل الآن" لمدة شهر

كتب- أحمد جمعة:

أعلنت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان مد مباردة "معا نطمئن.. سجل الآن"، لمدة شهر، مشيرة إلى أن المبادرة تهدف إلى تشجيع المواطنين لتلقي لقاحات فيروس كورونا.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقدته الوزيرة اليوم مع السفير الالماني بالقاهرة باكاديمية الاميرة فاطمة بالعباسية.

وأضافت أن الوضع الوبائي في مصر تحت السيطرة، لافتة إلى توسع الدولة المصرية في تصنيع اللقاحات.