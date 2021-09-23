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الأقل منذ بداية الجائحة.. وزيرة الصحة تكشف سبب انخفاض وفيات كورونا بالموجة الرابعة

11:35 ص الخميس 23 سبتمبر 2021
الأقل منذ بداية الجائحة.. وزيرة الصحة تكشف سبب انخفاض وفيات كورونا بالموجة الرابعة

هالة زايد وزيرة الصحة

كتب- أحمد جمعة:

قالت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، إن عدد وفيات كورونا خلال الموجة الرابعة للجائحة أقل من الموجات السابقة بسبب حملات التطعيم.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقدته وزيرة الصحة مع السفير الألماني، اليوم الخميس بأكاديمية الأميرة فاطمة لتدريب الأطباء.

‏‎وأضافت وزيرة الصحة أن كل اللقاحات التي تم استيرادها أو تصنيعها في مصر معتمدة دوليا من منظمة الصحة العالمية.

وشددت الدكتورة هالة زايد، على أن الوضع الوبائي لفيروس كورونا في مصر تحت السيطرة.​

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