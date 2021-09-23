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‏وزيرة الصحة: بدء تطعيم طلاب الثانوية العامة والمعاهد الأزهرية بلقاح كورونا قريبا

11:34 ص الخميس 23 سبتمبر 2021
‏وزيرة الصحة: بدء تطعيم طلاب الثانوية العامة والمعاهد الأزهرية بلقاح كورونا قريبا

الدكتورة هالة زايد

كتب- أحمد جمعة:

قالت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، إنه سيتم البدء قريباً في تطعيم طلاب الثانوية العامة والمعاهد الأزهرية باللقاح المضاد لفيروس كورونا المستجد.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقدته وزيرة الصحة مع السفير الألماني، اليوم الخميس بأكاديمية الأميرة فاطمة لتدريب الأطباء.

‏‎وأضافت وزيرة الصحة أن تطعيم طلاب المرحلة الثانوية بلقاح كورونا، يأتي وفقا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، للمساعدة في انتظام العملية التعليمية.

وأشارت وزيرة الصحة إلى مضاعفة إنتاج اللقاحات خلال الفترة المقبلة لتصل إلى مليون جرعة يوميًا.​

هالة زايد وزيرة الصحة والسكان فيروس كورونا طلاب الثانوية العامة المعاهد الأزهرية لقاح كورونا

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