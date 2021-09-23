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اليوم.. رئيس "الأعلى للإعلام" يلتقي وفدًا أردنيًا لدعم العلاقات الثنائية بين البلدين

11:27 ص الخميس 23 سبتمبر 2021
اليوم.. رئيس "الأعلى للإعلام" يلتقي وفدًا أردنيًا لدعم العلاقات الثنائية بين البلدين

الكاتب الصحفي كرم جبر

كتب- مينا غالي:

يعقد ظهر اليوم الخميس، اجتماعًا بمقر المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام بماسبيرو، يلتقي خلاله رئيس المجلس الكاتب الصحفي كرم جبر، مع رئيس هيئة الإعلام الأردني وكبار رجال الإعلام بالمملكة الأردنية الهاشمية وأعضاء مجلس النواب بالمملكة.

يأتي ذلك في إطار تدعيم العلاقات المصرية الأردنية في مجال الإعلام، وتدعيمها في كافة المجالات، وتعزيز أواصر التعاون المشترك بين البلدين والعلاقات الطيبة التي تربط الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية والملك عبد الله الثاني ملك الأردن.

ومن المقرر أن يتناول اللقاء طرح الرؤى حول سبل دعم التعاون الثنائي بين البلدين الشقيقين، وتبادل الخبرات في مجال الإعلام.

كرم جبر المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام ماسبيرو هيئة الإعلام الأردني

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