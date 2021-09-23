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وزيرة الصحة: الوضع الوبائي لكورونا في مصر "تحت السيطرة"

11:22 ص الخميس 23 سبتمبر 2021
وزيرة الصحة: الوضع الوبائي لكورونا في مصر "تحت السيطرة"

الدكتورة هالة زايد

كتب- أحمد جمعة:

قالت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، إن الوضع الوبائي لفيروس كورونا في مصر تحت السيطرة.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقدته وزيرة الصحة مع السفير الألماني، اليوم الخميس بأكاديمية الأميرة فاطمة لتدريب الأطباء.

‏‎واعلنت وزيرة الصحة، تمديد مبادرة "معا نطمئن.. سجل الآن" لمدة شهر لتشجيع المواطنين على تلقي لقاحات كورونا.

هالة زايد وزيرة الصحة الوضع الوبائي لكورونا في مصر فيروس كورونا كوفيد19

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