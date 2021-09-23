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شيخ الأزهر يهنئ خادم الحرمين الشريفين بالذكرى 91 لليوم الوطني السعودي

10:11 ص الخميس 23 سبتمبر 2021
شيخ الأزهر يهنئ خادم الحرمين الشريفين بالذكرى 91 لليوم الوطني السعودي

الدكتور أحمد الطيب

كتب- محمود مصطفى:

تقدم فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، بالتهنئة إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي العهد الأمير محمد بن سلمان، وحكومة المملكة والشعب السعودي، بمناسبة الذكرى الـ 91 لليوم الوطني السعودي، مقدرا الدور الرائد للمملكة في مساندة قضايا الأمتين العربية والإسلامية ودورها البارز في خدمة الإسلام والمسلمين.

وأعرب فضيلة الإمام الأكبر عن تقديره للعلاقة الوثيقة التي تجمع الأزهر والمملكة العربية السعودية، داعيًا الله أن يحفظها وقيادتها وشعبها، وأن يمن عليهم بالأمن والاستقرار والرخاء.​

أحمد الطيب الأزهر الشريف خادم الحرمين الشريفين محمد بن سلمان الشعب السعودي

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