بعد قليل.. السيسي يكرم أبطال دورة الألعاب البارالمبية (طوكيو 2020)

كتب- محمد نصار:

يكرم الرئيس عبدالفاتح السيسي، بعد قليل بقصر الاتحادية، اللاعبين واللاعبات والمدربين المحققين لميداليات في دورة الألعاب البارالمبية (طوكيو 2020).

وقال السفير بسام راضي، متحدث الرئاسة، عبر صفحته: الرئيس عبدالفتاح السيسي يكرم صباح اليوم بقصر الاتحادية اللاعبين واللاعبات والمدربين المحققين لميداليات في دورة الألعاب البارالمبية طوكيو 2020.