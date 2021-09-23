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بعد قليل.. السيسي يكرم أبطال دورة الألعاب البارالمبية (طوكيو 2020)

10:01 ص الخميس 23 سبتمبر 2021
بعد قليل.. السيسي يكرم أبطال دورة الألعاب البارالمبية (طوكيو 2020)

الرئيس عبد الفتاح السيسي

كتب- محمد نصار:

يكرم الرئيس عبدالفاتح السيسي، بعد قليل بقصر الاتحادية، اللاعبين واللاعبات والمدربين المحققين لميداليات في دورة الألعاب البارالمبية (طوكيو 2020).

وقال السفير بسام راضي، متحدث الرئاسة، عبر صفحته: الرئيس عبدالفتاح السيسي يكرم صباح اليوم بقصر الاتحادية اللاعبين واللاعبات والمدربين المحققين لميداليات في دورة الألعاب البارالمبية طوكيو 2020.

الرئيس السيسي تكريم اللاعبين الألعاب البارالمبية طوكيو 2020

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