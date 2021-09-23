بعد قليل.. السيسي يكرم أبطال دورة الألعاب البارالمبية (طوكيو 2020)
كتب- محمد نصار:
يكرم الرئيس عبدالفاتح السيسي، بعد قليل بقصر الاتحادية، اللاعبين واللاعبات والمدربين المحققين لميداليات في دورة الألعاب البارالمبية (طوكيو 2020).
وقال السفير بسام راضي، متحدث الرئاسة، عبر صفحته: الرئيس عبدالفتاح السيسي يكرم صباح اليوم بقصر الاتحادية اللاعبين واللاعبات والمدربين المحققين لميداليات في دورة الألعاب البارالمبية طوكيو 2020.
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