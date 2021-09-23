Masrawy logo white

وزير الإسكان يصدر 20 قرارا إداريا لإزالة التعديات ومخالفات البناء بالمدن الجديدة

09:59 ص الخميس 23 سبتمبر 2021
وزير الإسكان يصدر 20 قرارا إداريا لإزالة التعديات ومخالفات البناء بالمدن الجديدة

عاصم الجزار

كتب- محمد نصار:

أصدر الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، 20 قرارا إداريا لإزالة التعديات ومخالفات البناء بمدن (بني سويف الجديدة – الوراق الجديدة – القطاع الأول للساحل الشمالي الغربي"حماية أملاك الهيئة") مؤكدا على مواصلة وزارة الإسكان ممثلةً في أجهزة المدن الجديدة وإزالة جميع أنواع المخالفات والتعديات بالمدن الجديدة تطبيقاً للقانون وحفاظا على مظهرها الحضاري ولمنع ظهور أي عشوائيات بها.

وأوضح الدكتور عاصم الجزار، أنه تم إصدار 3 قرارات إدارية لإزالة مخالفات البناء بمدينة بني سويف الجديدة، والمتمثلة في مخالفتي بناء بقطعتي أرض ابني بيتك 2، ومخالفة بناء بقطعة أرض بالحي الأول بالمدينة، وإصدار 16 قرارا إداريا لإزالة التعديات ومخالفات البناء بالقطاع الأول للساحل الشمالي "حماية أملاك الهيئة"، والمتمثلة في إقامة مبانٍ "دور أرضي" وأسوار وأنشطة أخرى بدون سند ملكية أو تراخيص بناء.

كما تم إصدار قرار إداري لإزالة مخالفات بناء بمدينة الوراق الجديدة، والمتمثلة في البناء بدون ترخيص.

ونصت القرارات التي أصدرها وزير الإسكان، على أن تتولى أجهزة المدن المختصة، بمعاونة كل من شرطة التعمير، وقسم الشرطة المختص، تنفيذ الإزالات.​

عاصم الجزار مخالفات البناء إزالة التعديات وزارة الإسكان المدن الجديدة

الخبر التالى:

بعد قليل.. السيسي يكرم أبطال دورة الألعاب البارالمبية (طوكيو 2020)

كورونا.. لحظة بلحظة

أخبار الكورونا
692

إصابات اليوم

27

وفيات اليوم

507

متعافون اليوم

298988

إجمالي الإصابات

17043

إجمالي الوفيات

251902

إجمالي المتعافين

أخبار الاقتصاد والـ Startups

 المزيد

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

  • عاجل..أمطار متوسطة وانخفاض حرارة ملحوظ.. الأرصاد: أجواء خريفية اليوم وغدا

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا