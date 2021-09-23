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غدا.. قطع المياه عن الحي السابع والمنطقة الثامنة بمدينة نصر

06:00 ص الخميس 23 سبتمبر 2021
غدا.. قطع المياه عن الحي السابع والمنطقة الثامنة بمدينة نصر

أرشيفية

أعلنت شركة مياه الشرب بالقاهرة، قطع المياه عن (الحي السابع بالكامل - المنطقة الثامنة) بمدينة نصر، لمدة 6 ساعات، وذلك اعتبارًا من الساعة العاشرة مساء يوم الجمعة الموافق 24-9-2021 وحتى الساعة الرابعة صباح يوم السبت الموافق 25-9-2021 لمدة 6 ساعات، نظرًا لأعمال المشروع القومى لقطار المونوريل، والذى يترتب عليه تحويل مسار خط المياه قطر 400 مم بشارع ذاكر حسين تقاطع شارع أبو العتاهية بميدان إنبى والمتعارض مع أعمال تنفيذ قطار المونوريل.

وأهابت الشركة بأصحاب المخابز والمستشفيات تدبير احتياجاتهم من المياه خلال الفترة المذكورة، لافتة إلى أنه سيتم توفير سيارات مياه صالحة للشرب متواجدة بالمناطق المتأثرة، وفى حالة طلبها يرجى الاتصال بالخط الساخن 125 من التليفون الأرضي.

انقطاع المياه شركة مياه الشرب مدينة نصر أعمال تنفيذ قطار المونوريل

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