اليوم.. "الأوقاف" توزع 15 طن لحوم أضاحي على الأسر الأولى بالرعاية في 4 محافظات

توزع وزارة الأوقاف، اليوم الخميس، (15) طنًا من لحوم الأضاحي في 4 محافظات.

وقالت الوزارة، في بيان، إنه في إطار الدور المجتمعي للوزارة ومن خلال مشروع صكوك أضاحي الأوقاف تقرر توزيع 15 طنا من لحوم المشروع على محافظات: ( القليوبية- أسيوط- الشرقية- المنيا )، بواقع (4 ) أطنان لكل من محافظات ( القليوبية- أسيوط- الشرقية ) و( 3 ) أطنان لمحافظة (المنيا)، للأسبوع الثامن من بدء مرحلة التوزيع.

وأشارت إلى أن إجمالي ما تم توزيعه من لحوم الأضاحي حتى تاريخه ( 892 ) طنًّا من اللحوم في محافظات ( القاهرة- الجيزة - القليوبية - المنوفية - الإسكندرية- بني سويف- الفيوم - الشرقية - الغربية - المنيا - البحيرة - الإسماعيلية- أسيوط - سوهاج- قنا- الدقهلية- كفر الشيخ- دمياط - أسوان – شمال سيناء – الأقصر– جنوب سيناء – السويس- بورسعيد- البحر الأحمر- الوادي الجديد- مطروح).

وأكدت التعامل بمنتهى الاحترام والإنسانية مع الأسر الأولى بالرعاية، وأن الجميع في خدمة الأسر المستفيدة من المشروع الذي يأتي في إطار الدور الاجتماعي للوزارة والذي تقوم به إلى جنب الدور الدعوي، مؤكدة أن ما تقوم به تجاه الأسر الأولى بالرعاية هو واجب وليس منة من أحد، بل الفضل كله لله عز وجل.

وشددت على عدم تصوير أحد عند التوزيع، وأهمية تفعيل الإجراءات الاحترازية ومراعاة ضوابط التباعد وعدم التزاحم عند عملية التوزيع.