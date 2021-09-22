عرض تمثال قديم على الإنترنت بمبلغ زهيد.. ومؤرخ: إهانة عالمية للآثار

مصراوي

علق المؤرخ الدكتور بسام الشماع، عضو اتحاد الكتاب المصري، على عرض تمثال أوشابتى مصري قديم بمبلغ تافه يبلغ 1.36 دولار أميركي، على الإنترنت.

وقال الشماع في تصريحات لمصراوي، إن هذه الواقعة تمثل إهانة عالمية جديدة لآثارنا، وأطالب بمعاقبة عالمية لبائعى آثارنا، وتفعيل العقاب بشكل واضح، وأدعو إلى اتفاق عالمى لاستصدار قانون مشدد يتم العمل به فى العالم بشكل عام، لحماية آثار الحضارات القديمة.

وأضاف الشماع، أن التمثال المعروض للبيع عبر الإنترنت من الفاينس "الخزف" يرجع إلى نحو ٥٠٠ عام قبل الميلاد منقوش على جزء كبير من جيدة الرموز الهيروغليفية، متسائلا: أين العالم والمنظمات الحضارية والثقافية العالمية مما يحدث لآثارنا؟.



ومن المقرر أن يقام المزاد العلني بعد أربع أيام على شبكة الإنترنت، لبيع عدد من أهم وأندر الآثار المصرية القديمة، إلا وفوجئنا بكارثة جديدة تتمثل في

وتم عرض تمثال أوشابتى مصري قديم بمبلغ 1.36 دولار أميركي، ما يوازي نحو ٢١،٣٦ جنيها، على موقع إلكتروني تحت اسم "فاتيكان.كوم"، في الوقت الذي تم الإعلان عن إقامة مزادا علنيا بعد أربعة أيام على شبكة الإنترنت، لبيع عدد من أهم وأندر الآثار المصرية القديمة.

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