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استشاري مناعة تكشف دور استخدام قشر البيض كمكمل غذائي

11:50 م الأربعاء 22 سبتمبر 2021
استشاري مناعة تكشف دور استخدام قشر البيض كمكمل غذائي

قشر البيض

كتب- مصراوي:

كشفت الدكتورة نهلة عبدالوهاب استشاري البكتريا و المناعة والتغذية، رئيس قسم البكتريا بمستشفى جامعة القاهرة، عن استخدامات قشر البيض كمكمل غذائي.

وقالت عبدالوهاب، إنه من المهم سلق البيضة بشكل جيد ويتم تنشيفها، وبعدها يتم طحن القشرة بشكل جيد بحيث تكون مثل "البودرة" وممكن يضاف إلى الأغذية، وهو مصدر غني جدًا بالمغنيسيوم والكالسيوم.

ونصحت استشاري البكتريا والمناعة بعمل فحوصات بشكل دوري، خاصة وأن الجسم يحتاج 1 جرام فقط يوميًا من الكالسيوم، وأيضا ضرورة الحصول على نسبة من فيتامين " د " حتى يستطيع الجسم امتصاص الكالسيوم.

وتابعت: "بعض الأشخاص قد يعانون من تكون الحصوات عند حصولهم على كميات كبيرة من الكالسيوم ولذلك يجب استشارة الطبيب"، مشيرة إلى ضرورة الحصول على الكالسيوم مصادره سواء من الألبان أو في صورة مكسرات والخضروات الورقية فهو يقي من هشاشة العظام".

قشر البيض مكمل غذائي نهلة عبدالوهاب المناعة التغذية مستشفى جامعة القاهرة الكالسيوم

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