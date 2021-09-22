تصل لـ 35 %.. مصر للطيران: تخفيضات على أسعار تذاكر السفر لهذه الدول

كتب - محمد عبيد

أعلنت شركة مصر للطيران، طرح تخفيضات خاصة على أسعار تذاكر رحلاتها من القاهرة إلى العديد من وجهاتها الدولية، تنشيطا لحركة السياحة والسفر الخارجية.

وأعلنت الشركة، في بيان لها، الأربعاء، تخفيض 35% على الدرجة السياحية، و15% درجة رجال الأعمال، للسفر من القاهرة إلى تورونتو في كندا، عند شراء التذاكر حتى 30 سبتمبر الجاري والسفر من 8 أكتوبر حتى 20 ديسمبر المقبل .

وطرحت تخفيضا 15% على درجتي رجال الأعمال والسياحية، للسفر من القاهرة إلى العاصمة الروسية موسكو، عند شراء التذاكر حتى 30 سبتمبر الجاري والسفر من 28 سبتمبر حتى 25 ديسمبر المقبل.

وخفّضت الشركة 15% على درجتي رجال الأعمال والسياحية، للسفر من القاهرة إلى باريس أو بروكسل عند شراء التذاكر حتى 30 سبتمبر المقبل، والسفر من 4 أكتوبر المقبل حتى 20 ديسمبر، ونفس التخفيض للسفر من القاهرة إلى المدن الألمانية (فرانكفورت، ميونخ، برلين، دوسلدورف)، عند شراء التذاكر حتى 30 سبتمبر الجاري ، والسفر من 20 سبتمبر حتى 30 نوفمبر المقبل .



وطرحت الشركة تخفيض 15% على درجتي رجال الأعمال والسياحية، للسفر من القاهرة إلى دوالا بالكاميرون، عند شراء التذاكر حتى 30 سبتمبر الجاري والسفر من 8 أكتوبر حتى 20 ديسمبر المقبل.

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