Masrawy logo white

وزير السياحة يتابع الموقف التنفيذي للبوابة الإلكترونية الترويجية لمصر

09:55 م الأربعاء 22 سبتمبر 2021
وزير السياحة يتابع الموقف التنفيذي للبوابة الإلكترونية الترويجية لمصر

الدكتور خالد العناني وزير السياحة

كتب- يوسف عفيفي:

عقد الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار، الأربعاء، اجتماعا لمناقشة الموقف التنفيذي للبوابة الإلكترونية الترويجية لمصر، والتي تحتوي على كل ما يهم السائح من معلومات عن مصر وعن السفر للمقاصد السياحية المختلفة بها.

وبحسب بيان اليوم، حضر الاجتماع، غادة شلبي نائب وزير السياحة والآثار لشؤون السياحة والدكتور خالد شريف مساعد الوزير للتحول الرقمي وعدد من قيادات الوزارة وممثلي وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وممثلي الشركة المنفذة للموقع.

واستهل الاجتماع، بقيام الشركة المنفذة للبوابة الإلكترونية الترويجية لمصر باستعراض آخر مستجدات الموقف التنفيذي للبوابة، وما بها من أبواب وملفات والمحتوى الخاص بها.

ووجه الوزير، بإجراء بعض التعديلات على التصميم الخاص بالموقع و تطوير المحتوى الخاص به ومراجعته في شكله النهائي قبل الإطلاق وذلك بما يتسق وملامح الاستراتيجية الإعلامية للترويج السياحي لمصر، والتي تسلمتها الوزارةً في شهر أغسطس تمهيداً لإطلاق حملة دولية للترويج السياحي لمصر لمدة ٣ سنوات تبدأ في الربع الأخير من العام الجاري.

جاء الاجتماع في إطار متابعة تنفيذ استراتيجية التنمية المستدامة لوزارة السياحة والآثار بما يتسق ورؤية مصر 2030 لتعظيم الاستفادة من الوسائل التكنولوجية وتطوير البنية التحتية الرقمية وتعزيز الشمول الرقمي والتحول نحو الاقتصاد الرقمي.

خالد العناني وزير السياحة والآثار البوابة الإلكترونية الترويجية لمصر المقاصد السياحية

الخبر التالى:

على مساحة 1000 متر.. وزير التموين ومحافظ الجيزة يفتتحان معرض أهلا مدارس بالجيزة

كورونا.. لحظة بلحظة

أخبار الكورونا
688

إصابات اليوم

24

وفيات اليوم

703

متعافون اليوم

298296

إجمالي الإصابات

17016

إجمالي الوفيات

251395

إجمالي المتعافين

أخبار الاقتصاد والـ Startups

 المزيد

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

  • عاجل - أمطار بنسبة 60%.. الأرصاد تكشف توقعات طقس 24 ساعة

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا