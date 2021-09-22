نقيب الإعلاميين ينعى المخرج سامح رمضان

كتب - مينا غالي:

نعى النائب الدكتور طارق سعدة نقيب الإعلاميين، عضو مجلس الشيوخ، ببالغ الحزن والأسى المخرج سامح رمضان الذي وافته المنية أمس بعد صراع مع المرض.

قال نقيب الإعلاميين إن المخرج سامح رمضان من أفضل المخرجين الواعدين و كان مثالا يحتذى به في الاجتهاد والإخلاص ويشهد له بالكفاءة والالتزام في العمل.

ودعا نقيب الإعلاميين المولي عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.