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شحنة جديدة من لقاح أسترازينيكا تصل مطار القاهرة - صور

09:27 م الأربعاء 22 سبتمبر 2021
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كتب - محمد عبيد:

استقبل مطار القاهرة الدولي، قبل قليل، شحنة جديدة من لقاح أسترازينيكا، تضم نحو مليون ونصف جرعة، قادمة من ألمانيا، استعدادا لتوزيعها على مراكز اللقاحات على مستوى الجمهورية، لاستكمال تطعيم المواطنين ضد الفيروس المستجد.

وقالت مصادر في مطار القاهرة الدولي، وصلت الشحنة قادمة من ألمانيا على طائرة شحن تابعة للشركة الوطنية مصر للطيران، وكان في استقبالها بالمطار وفد من ممثلي السفارة الألمانية بالقاهرة ومساعد وزير الصحة والسكان .

وكانت وزارة الصحة والسكان، أعلنت أن شحنة لقاح أسترازينيكا، تخضع للتحاليل فى معامل هيئة الدواء المصرية، لافتا إلى أن "أسترازينكا" أثبت فعالية فى الوقاية من الإصابة بـ فيروس كورونا، وهو عبارة عن جرعتين يفصل بينهما 28 يومًا، فضلاً عن حصوله على موافقة الاستخدام الطارئ من منظمة الصحة العالمية وهيئة الدواء المصرية .

مطار القاهرة لقاح استرازينيكا وصول شحنة لقاح لقاح كورونا

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