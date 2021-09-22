نائبا عن الرئيس السيسي.. كبير الياوران يقدم واجب العزاء في المشير طنطاوي

مصراوي

أوفد الرئيس عبد الفتاح السيسي، مساء الأربعاء، اللواء حسام علي محمد بدر، كبير الياوران، للتعزية في وفاة المشير محمد حسين طنطاوي القائد العام للقوات المسلحة، وزير الدفاع والإنتاج الحربي الأسبق.

وبدأ منذ قليل، عزاء المشير محمد حسين طنطاوي، القائد العام للقوات المسلحة، وزير الدفاع والإنتاج الحربى الأسبق، وذلك بالمسجد الذي يحمل اسمه بالقاهرة الجديدة.

وتوفي صباح أمس، المشير طنطاوي القائد العام للقوات المسلحة، وزير الدفاع والإنتاج الحربي الأسبق.

ووقف أعضاء الحكومة دقيقة؛ حدادًا على روح المشير محمد حسين طنطاوي، وزير الدفاع والإنتاج الحربي، ورئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة الأسبق، جاء ذلك في بداية اجتماع مجلس الوزراء، اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي.

ونعى مجلس الوزراء الراحل الكريم، الذي وافته المنية فجر أمس، بعد مسيرة عطاء عطرة، وبعد رحلة عمل ونضال طويلة من أجل هذا الوطن العظيم.

وأكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن الراحل، المغفور له بإذن الله، بذل قصارى جهده للحفاظ على الوطن ومقدراته، ولا سيما في الظروف العصيبة التي مرت بها البلاد في أعقاب ثورة 25 يناير2011، واستطاع بحنكته وصبره الوصول بالوطن إلى بر الأمان، وتحمل الكثير والكثير من الضغوطات برحابة صدر، وحكمة واسعة شهد بها الجميع.