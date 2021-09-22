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"ارعَ الأمانة".. البابا تواضروس يلقي عظته الأسبوعية من المقر البابوي

08:37 م الأربعاء 22 سبتمبر 2021
"ارعَ الأمانة".. البابا تواضروس يلقي عظته الأسبوعية من المقر البابوي

البابا تواضروس يلقي عظته الأسبوعية

كتب - مينا غالي:

ألقى قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، عظته الأسبوعية في اجتماع الأربعاء مساء اليوم من المقر البابوي بالقاهرة.

وبُثَّت العظة مباشرةً عبر القنوات الفضائية المسيحية وقناة C.O.C التابعة للمركز الإعلامي للكنيسة على شبكة الإنترنت، دون حضور شعبي.

واستكمل قداسته تأملاته في مزمور ٣٧ التي بدأها منذ أسبوعين حيث تناول وصية "ارْعَ الأَمَانَةَ" الواردة بالعدد ٣ من المزمور وأعطى من خلالها درسًا عن مفهوم الأمانة ونماذجها في الكتاب المقدس.

وبدأ قداسة البابا منذ ثلاثة أسابيع سلسلة جديدة من العظات من خلال مزمور ٣٧ الذي يمتلئ بالوصايا، حيث يتناوله قداسته على مدار عدة أسابيع تحت عنوان "دروس في الحكمة".

البابا تواضروس العظة الأسبوعية المقر البابوي

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