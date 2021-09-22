وزير الطيران يبحث اتفاقيات النقل الجوي مع سفير البرازيل بالقاهرة

كتب - محمد عبيد:

بحث الطيار محمد منار وزير الطيران المدني، مع أنطونيو باتريوتا، سفير دولة البرازيل لدى مصر، بمقر وزارة الطيران العلاقات الثنائية بين مصر والبرازيل في مجال النقل الجوي، بحضور الطيار منتصر مناع نائب وزير الطيران.

وذكرت وزارة الطيران المدني، في بيان اليوم الأربعاء، أن الوزير أكد على علاقات التعاون المتميز بين مصر والبرازيل التي امتدت لعقودٍ عديدة في العديد من المجالات، مرحبًا بأي تعاون بين وزارة الطيران المدني المصري مع دولة البرازيل في مجالات وأنشطة النقل الجوي المختلفة سعياً نحو فتح آفاق جديدة للتقارب وذلك تماشياً مع الاستراتيجية التي تنتهجها الحكومة المصرية على جميع المستويات وفى مختلف المجالات لتحقيق أعلى معدلات التنمية الاقتصادية.

وتناول مناقشة بعض الموضوعات ذات الاهتمام المشترك من بينها بنود الاتفاقية الثنائية للنقل الجوي الموقعة بين مصر والبرازيل.

من جانبه، أبدى السفير أنطونيو باتريوتا سعادته بهذا اللقاء، مؤكداً على دور قطاع المدني المصري في تعزيز وتعميق العلاقات الثنائية بين البلدين وخاصة أن هناك علاقات سياسية واقتصادية وتجارية بين مصر والبرازيل تتسم بالإيجابية والتفاهم، كما أن الحكومة البرازيلية تسعى إلى فتح مجالات جديدة وجذب العديد من المشروعات الاستثمارية في مصر خاصة لما حققته جمهورية مصر العربية من نمو اقتصادي إيجابي في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا خلال الفترة الماضية.