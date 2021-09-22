حدث في 8 ساعات| وظائف شاغرة للمصريين في ألمانيا والأرصاد تتوقع سقوط أمطار

كتب - يوسف عفيفي:

شهدت مصر، اليوم الأربعاء، أحداثا سياسية واجتماعية واقتصادية، أبرزها إعلان الدكتور مصطفى مدبولي، أن الرئيس السيسي يضع مبادرة "حياة كريمة" على رأس أجندة أولويات الدولة، واعتماد مجلس الوزراء 5 قرارات حكومية، وإعلان بيت الزكاة المساهمة بـ 150 مليون جنيه لعلاج الأطفال مرضى الضمور العضلي، وإعلان هيئة الأرصاد توقعات طقس 6 أيام.

ويرصد "مصراوي" أبرز الأحداث التي شهدتها مختلف أنحاء الجمهورية خلال الـ8 ساعات الماضية على النحو التالي: