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حدث في 8 ساعات| وظائف شاغرة للمصريين في ألمانيا والأرصاد تتوقع سقوط أمطار

07:20 م الأربعاء 22 سبتمبر 2021
حدث في 8 ساعات| وظائف شاغرة للمصريين في ألمانيا والأرصاد تتوقع سقوط أمطار

حدث في 8 ساعات

كتب - يوسف عفيفي:

شهدت مصر، اليوم الأربعاء، أحداثا سياسية واجتماعية واقتصادية، أبرزها إعلان الدكتور مصطفى مدبولي، أن الرئيس السيسي يضع مبادرة "حياة كريمة" على رأس أجندة أولويات الدولة، واعتماد مجلس الوزراء 5 قرارات حكومية، وإعلان بيت الزكاة المساهمة بـ 150 مليون جنيه لعلاج الأطفال مرضى الضمور العضلي، وإعلان هيئة الأرصاد توقعات طقس 6 أيام.

ويرصد "مصراوي" أبرز الأحداث التي شهدتها مختلف أنحاء الجمهورية خلال الـ8 ساعات الماضية على النحو التالي:

وزارة الصحة هالة زايد لقاح فايزر وزارة الهجرة مصطفى مدبولي حياة كريمة الرئيس السيسي معا نطمئن لقاح كورونا التأمين الصحي الشامل قومي المرأة

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