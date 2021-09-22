حدث في 8 ساعات| وظائف شاغرة للمصريين في ألمانيا والأرصاد تتوقع سقوط أمطار
كتب - يوسف عفيفي:
شهدت مصر، اليوم الأربعاء، أحداثا سياسية واجتماعية واقتصادية، أبرزها إعلان الدكتور مصطفى مدبولي، أن الرئيس السيسي يضع مبادرة "حياة كريمة" على رأس أجندة أولويات الدولة، واعتماد مجلس الوزراء 5 قرارات حكومية، وإعلان بيت الزكاة المساهمة بـ 150 مليون جنيه لعلاج الأطفال مرضى الضمور العضلي، وإعلان هيئة الأرصاد توقعات طقس 6 أيام.
ويرصد "مصراوي" أبرز الأحداث التي شهدتها مختلف أنحاء الجمهورية خلال الـ8 ساعات الماضية على النحو التالي:
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